De Nieuwe Kerk Amsterdam presenteert dit najaar ‘De Grote Suriname-tentoonstelling’

De Nieuwe Kerk Amsterdam opent op zaterdag 5 oktober 2019 een veelomvattende tentoonstelling over Suriname. De Grote Suriname-tentoonstelling vertelt het meeslepende epos van het land en zijn bewoners van zeer verschillende achtergronden. Het wordt een groots verhaal dat de hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Een tentoonstelling als een biografie van een van de meest diverse landen van Zuid-Amerika. Te zien tot en met 2 februari 2020.

Rijke collectie

In een spectaculaire setting reizen bezoekers door het land en zijn geschiedenis. Ruim driehonderd objecten worden gepresenteerd: archeologische vondsten, historische foto’s en documenten, kledingstukken, hedendaagse kunst, film- en muziekfragmenten, sieraden en toegepaste kunst. Ze zijn afkomstig uit tientallen musea en privécollecties in Suriname en Nederland, waaronder Surinaams Museum, Koninklijke Verzamelingen en Tropenmuseum, dat met ruim honderd objecten ruimhartig bijdraagt aan de tentoonstelling. Samen met grote audiovisuele voorstellingen vormen zij een kleurrijk, veelzijdig geheel.

Onverwachte en persoonlijke invalshoeken

Vanuit verrassende perspectieven verbeeldt de tentoonstelling talloze aspecten van Suriname, met vele eyeopeners. Het zal gaan over de oorspronkelijke bewoners, de plantagecultuur, slavernij en contractarbeiders, het veelkleurige culturele leven, de monumentale binnenstad van Paramaribo, de Surinamerivier en de rijke flora en fauna. Bekende historische momenten staan naast persoonlijke verhalen. De bewoners laten letterlijk hun stem horen, in interviews en audiovisuals.

De Grote Suriname-fotowedstrijd

In het kader van deze tentoonstelling organiseert De Nieuwe Kerk De Grote Suriname-fotowedstrijd, waaraan het publiek kan meedoen door een eigen herinnering, beeld of beleving van Suriname te delen. De winnende foto – te kiezen door een gerenommeerde vakjury – krijgt een plaats in de tentoonstelling en wordt een van de campagnebeelden. Elke maand wordt er een nieuwe winnaar gekozen en aan de tentoonstelling toegevoegd. De wedstrijd start op donderdag 1 augustus, inzendingen kunnen worden ge-upload op de website van De Nieuwe Kerk, nieuwekerk.nl.

Samenwerking

De tentoonstellingsmakers van De Nieuwe Kerk werken niet alleen nauw samen met een veelheid aan musea, archieven, verzamelaars en kunstenaars in Suriname en Nederland. Er zijn tal van prominenten die zich inzetten als ambassadeur van deze tentoonstelling. Van schrijvers, historici en artiesten tot tv-persoonlijkheden, algemeen geïnteresseerden en betrokken jongeren. Met organisaties als Kwaku Summer Festival, Stichting Julius Leeft! en Stichting Johan Ferrier Fonds worden gezamenlijke activiteiten opgezet. En deze lijst is nog groeiende.

Meer Suriname in Amsterdam

Naast De Grote Suriname-tentoonstelling is het thema Suriname prominent in Amsterdam aanwezig, voor zowel volwassenen als kinderen. Op 10 oktober opent Sabi Suriname, de tentoonstelling in het Tropenmuseum Junior. Museum Van Loon opent op 5 oktober Aan de Surinaamse grachten, over de betrokkenheid van de familie Van Loon met de WIC en Suriname in de achttiende en negentiende eeuw.

Aanleiding

Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de 45ste verjaardag van het onafhankelijke Suriname in 2020. De geschiedenis van Suriname krijgt in Nederland weinig aandacht, ook niet in het onderwijs, terwijl beide landen een eeuwenlange historie delen. Daaruit ontstond de ambitie om het land, de bewoners en zijn geschiedenis, met alle mooie én minder mooie aspecten, te laten zien aan een breed publiek. Aandacht die het land verdient. In een tentoonstelling die, net als het land zelf, veelzijdig en kleurrijk is en die verbindt, verrijkt en verrast.