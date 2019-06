Film in de maak over Anton de Kom

Er komt een film over de Surinaamse schrijver, activist en verzetsstrijder Anton de Kom. Dat heeft de Amsterdamse filmproducent Moving Dreams bekend gemaakt. De werktitel van de film is ‘Wij Slaven van Suriname’ naar het gelijknamig boek van De Kom, waarin hij schreef over Surinamers die opstonden tegen het koloniale bewind van Nederland.

Anton de Kom (1898-1945) was geboren en getogen in Suriname, maar bracht het grootste deel van zijn leven in Nederland door. Hij was een veelzijdig man: hij schreef boeken en essays, was communist, verzette zich tegen kolonialisme en onrecht en trad tijdens de Tweede Wereldoorlog toe tot het verzet.

De film vertelt het verhaal van de in Suriname geboren De Kom, deels in het heden via zijn fictieve kleindochter Sophie. De film behandelt ook de dilemma’s rond zijn identiteit, waar hij mee worstelde.