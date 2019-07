Directeur en manager postbedrijf aangehouden voor drugssmokkel op naam van postverzenders

Rechercheurs in Suriname hebben de 36-jarige Nithin G.en de 43-jarige Sanjaykumar R., respectievelijk directeur en manager van een postbedrijf in Paramaribo, aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat zij een gewoonte van maakten om postpakketten inhoudende drugs naar het buitenland te verzenden op naam van personen, die via hun bedrijf pakketten naar het buitenland lieten versturen.

De zaak kwam aan het rollen nadat Sylvia J. onlangs door de Narcotica Brigade werd aangehouden. Dit nadat in een postpakket op haar naam een hoeveelheid cocaïne was aangetroffen. De vrouw ontkende dat zij ooit drugs vanuit Suriname naar het buitenland had gepost. Voorts dat zij enkele jaren geleden voor het laatst een doos ter verzending had aangeboden bij een verzendbedrijf in Paramaribo waarbij zij onder andere een kopie van haar identiteitsbewijs moest afstaan aan een medewerker van dat bedrijf. In het belang van het onderzoek werd de vrouw na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

In het belang van de waarheidsvinding stelde de Narcotica Brigade een onderzoek in bij het verzendbedrijf in kwestie en stuitte daarbij op een aantal koppies van verzendformulieren alsook identiteitsbewijzen van postverzenders. Een kopie van Sylvia ’s verzendformulier en identiteitskaart werd ook ter plaatse aangetroffen.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen, dat de manager en de directeur vermoedelijk een gewoonte van maakten om postpakketten inhoudende drugs naar het buitenland te verzenden op naam personen, die via hun bedrijf pakketten naar het buitenland lieten verzenden. Sylvia, J. is daarvan slachtoffer geworden.

Sanjaykumar en Nithin werden respectievelijk op maandag 24 juni en op woensdag 26 juni opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn deze twee mannen in verband met het onderzoek in verzekering gesteld. Het slachtoffer is inmiddels in vrijheid gesteld.