VIDEO: Zware aanrijding Highway was simulatie en oefening

Een schokkend moment voor autobestuuders die vanmorgen reden over de Martin Luther Kingweg (Highway) in Suriname richting centrum. Buurtbewoners en omstanders renden zelfs de straat op om te kijken wat er aan de hand was. Echter ging het om een simulatie van een ernstig verkeersongeval met vijf zwaar gewonden.

Het ging om een ernstig verkeersongeval waarbij een busje over de kop sloeg en vijf personen zwaar gewond raakte. Twee inzittenden vlogen uit het voertuig en de bestuurder raakte bekneld. Daarnaast ontstond er ook een rookontwikkeling. De Brandweer die snel arriveerde bracht de situatie onder controle en bevrijdde de bestuuurder.

De simulatie was een praktische oefening voor het ‘eerste hulp’ personeel van Surcad én de brandweer. De simulatie was tegelijk ook promotie voor 117.