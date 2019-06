Truckchauffeur overleden aan verwondingen na ongeval in West-Suriname

De 31-jarige truckchauffeur Rachid Tjon Affo is overleden in het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo. Dit nadat hij afgelopen dinsdag bekneld raakte in de cabine van zijn truck toen het voertuig daalde van de Van Amsberg en de remmen het begaven.

Op het moment van dalen reed een ander voertuig voor de vrachtwagen uit. Om een aanrijding te voorkomen maakte de bestuurder een uitwijk manoeuvre naar links met het gevolg dat de vrachtwagen op de oever van de Mozeskreek terecht kwam. Brandweerlieden wisten Rashied uit het voertuig te krijgen.Hij had een rechter onderbeen fractuur opgelopen.

Hierna werd hij in de pro wagen overgebracht naar de polikliniek van Apoera voor het krijgen van medische hulp. Na het bieden van eerste hulp werd hij overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is komen te overlijden. Met de dood van deze verkeersdeelnemer is het aantal overleden verkeersslachtoffers tot nu toe voor dit jaar in Suriname gestegen tot 38.