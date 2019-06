Truck met kapotte rem rolt van berg en eindigt ondersteboven langs kreek

Hachelijke momenten afgelopen dinsdag voor een bestuurder van een vrachtwagen en zijn mede-inzittende in het westen van Suriname. De bestuurder daalde met de vrachtwagen van de Van Amsberg toen de remmen het begaven. Hierdoor rolde het voertuig met hoge snelheid van de berg, meldt het Korps Politie Suriname in een officieel bericht.

Op dat moment reed een ander voertuig voor de vrachtwagen uit. Om een aanrijding te voorkomen maakte de bestuurder een uitwijk manoeuvre naar links met het gevolg dat de vrachtwagen op de oever van de Mozeskreek terecht kwam. Het scheelde niet veel of de vrachtwagen was in de kreek beland, zoals op onderstaande foto te zien is.

De foto is een screenshot van een filmpje dat op Facebook werd gedeeld door de heer Iwan Brandon:

Foto: Waterkant screenshot uit filmpje van Iwan Brandon/Facebook

De 31- jarige bestuurder Rashied, T. zat daarbij bekneld in de cabine van het voertuig. De mede inzittende was met de schrik vrij gekomen. De brandweerlieden wisten Rashied uit het voertuig te krijgen waarna hij in de pro wagen werd overgebracht naar de polikliniek van Apoera voor het krijgen van medische hulp. Hij had een rechter onderbeen fractuur opgelopen.

Inmiddels is het slachtoffer ter verpleging opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo, aldus het Korps Politie Suriname.