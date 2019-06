SRD 150 duizend gestolen uit kluis Rubim Markt

Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in het gebouw van Rubim Markt aan de Kwattaweg in Suriname. Daarbij hebben zij de kluisdeur opengebroken en zowel geld als waardebonnen buitgemaakt ter waarde van SRD 150.000.

Een supervisor van het bedrijf laat weten dat de inbrekers ook enorme schade hebben aangericht aan het gebouw om zich toegang naar binnen te verschaffen. Onder andere een zinkplaat en een deel van het plafond is beschadigd. De schade van de vernieling wordt geschat op SRD 30.000.

De supervisor laat verder optekenen dat vorig maand inbrekers al hadden ingebroken in het gebouw. Daarbij hadden ze al getracht om de kluis open te breken, maar was hun echter niet gelukt. Dat het hun bij de 2e poging is gelukt zonder dat buren iets hebben gehoord,is verrassed. Dit omdat de kluis volledig van staal is en rondom het slot gebijteld is en dat veel lawaai moet hebben gemaakt.

De politie van bureau Kwatta heeft de aangifte opgenomen. De Forensische Opsporing is langs geweest om de inbraaksporen veilig te stellen. De supervisor roept een ieder op die iets afweet van de inbraak en- of daders om contact te maken met de politie of de directie van Rubim Markt.