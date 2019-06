Roots in Suriname: behind de scenes

Volop steun en support krijgt Dwight van van de Vijver van Srananman in Nederland in zijn zoektocht naar zijn roots in Suriname, maar kritisch zijn ze ook. Dat blijkt bij een bezoek dat hij onlangs bracht aan Radio Mart in Amsterdam Zuidoost.

‘Geboeid, terug naar de plantage’ is de titel van een documentaire serie waarvan (morgen) maandag 1 juli de eerste aflevering te zien is op NPO 2. Daarvoor is Dwight ook op het Keti Koti Festival in Amsterdam waar hij om 3 uur in de middag en om half 6 vertelt over de documentaire. Zie voor meer informatie www.geboeid.com

In deze derde aflevering van ‘behind de scenes’ zag verslaggever Sam Jones dat Dwight genoot van de ontmoeting bij de Surinaamse lokale radio: