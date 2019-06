Nationale Ceremonie van Besef vanavond op Surinameplein in Amsterdam

Vandaag, zondag 30 juni, is het de nationale dag van Besef. Daarom vindt in Amsterdam voor het 27ste achtereenvolgende jaar de Nationale Ceremonie van Besef plaats. Er wordt dan op de plek waar het ooit begon in 1993, het Surinameplein, stilgestaan bij het gegeven dat de geschiedenis Nederland heeft verbonden met (het lot van) Suriname en de Antilliaanse eilanden. En wel in het besef dat dit consequenties heeft.

De beweging trekt conclussies uit deze historische verbondenheid en heeft dat bijna, 20 jaar geleden vastgelegd in het manifest van Besef. Hierin zijn maatregelen opgesomd die volgens het nationaal 30juni/1juli comite bepalend zijn als richtingwijzer voor een gezamenlijke waardevrije toekomst van betrokkenen en nazaten van deze geschiedenis.

Honderden mensen komen bij elkaar rondom het Monument van Besef (Bon fu gronprakseri). Bij deze dag horen ondermeer de procollen van half stok vlaggen en de minuut van Besef om 20.00u gevolgd door het ten gehore brengen van alle volksliederen.

Op de nationale ceremonie van Besef op het Surinameplein komen gebeden, speeches en rituelen aan bod. Hierbij staat de vraag: ‘Waar staan we nu en hoe gaan we samen verder met een toekomst die recht doet aan onze gezamenlijke geschiedenis’ centraal. Missie statement van het comite dat voortkomt uit de beweging van Besef is: ‘Volharden in Verbinding’ (#TaiHori)