Dronken automobilist negeert stopteken, rijdt in op agent en vlucht

De politie in Suriname heeft een 35-jarige man opgesloten en zijn rijbewijs ingevorderd, nadat de man onder invloed van alcohol inreed op een agent. De man, Giovanni H., werd bij een snelheidscontrole aan de Saramaccaweg gesommeerd om te stoppen. In plaats van te stoppen, reed hij op de agent af. De wetsdienaar wist zichzelf in veiligheid te brengen door opzij te springen, waarna de automobilist in zijn auto weg vluchtte.

Het gelukte de politie om Giovanni te Uitkijk tot stoppen te brengen en aan te houden. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Giovanni werd overgebracht naar het politiebureau en werd onderworpen aan een blaastest en ademanalyse. Daarbij bleek dat hij ver boven de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken had. Hij blies 500 microgram per uitgeademde liter lucht, terwijl het toegestane alcoholpromillage 220 microgram is.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Giovanni door de politie in verzekering gesteld en is zijn rijbewijs ook ingevorderd, meldt het Korps Politie Suriname in een officieel bericht op haar site.