Vermist 12-jarig meisje uit Rotterdam weer terecht

De 12-jarige Hania voor wie vrijdagochtend vroeg een Amber Alert uitging is vrijdagavond rond 19.30 uur aangetroffen in Hilton hotel in het Rotterdamse centrum. De 49-jarige Amerikaan die in haar gezelschap was is aangehouden.

Hania vertrok donderdagmiddag rond 12.30 uur van school nadat ze zei een afspraak te hebben bij de orthodontist. Echter bleek dat achteraf niet waar te zijn. Om 15.30 uur sloeg haar familie alarm omdat ze niet thuis was gekomen.

Een groot politieonderzoek volgde. Na het Amber Alert keek heel Nederland naar Hania uit en was er groot medeleven met haar familie. De politie wist vrijdagavond rond 19.30 uur de man in het hotel te arresteren en brachten het meisje in veiligheid. Zij krijgt op dit moment de hulp en aandacht die nodig is, meldt de politie.

De politie laat verder weten dat het onderzoek niet hier stopt. Alle betrokkenen worden verhoord en ook andere middelen zullen niet onbenut gelaten worden om te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld.