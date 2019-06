SZF Beëindigt dienstverlenersovereenkomst met enkele specialisten

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) in Suriname, beëindigt de dienstverlenersovereenkomsten met enkele specialisten. Dit vanwege het verschil in inzicht bij het beoordelen van de dienstverlening teneinde chaos in de zorg te voorkomen en strikte rechtmatigheid te waarborgen.

Het gaat om NV Ultramed, waar chirurg M. Mohab Ali werkt. Zijn overeenkomst met het SZF is reeds per 29 mei beëindigd. RN Mental Health Services, waar psyschiater R. Nanda werkt. Zijn dienstverlenersovereenkomst wordt per 15 augustus 2019 beëindigt. Als laatste wordt die van dermatoloog J. Chan Pin Jin, per 1 augustus 2019 beëindigt.

Aan deze specialisten is gevraagd om de medische dossiers van desbetreffende patiënten ter beschikking te stellen aan betrokkenen, zodat de medische zorg ongestoord voortgezet kan worden. Daarnaast vraagt het SZF aan alle huisartsen om patiënten die onder behandeling van bovengenoemde specialisten zijn of waren te verwijzen naar een andere specialist waarmee het Staatsziekenfonds wel een samenwerkingsovereenkomst heeft.