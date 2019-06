Kiest Suriname eerder voor buitenlandse medici dan voor eigen mensen?

Voor 2019 zullen slechts 20 studenten toegelaten worden voor Geneeskunde in Suriname. Ook voor studierichting Fysiotherapie geldt dit. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs,Wetenschap en Cultuur heeft de numerus fixus per beschikking van 60 studenten teruggebracht naar 20 voor dit jaar. Velen zijn verrast met de mededeling van de minister. Critici beweren dat de regering nu duidelijk eerder kiest voor buitenlandse medici dan voor eigen lokale mensen.

Docenten verbonden van de Medische Faculteit melden aan de redactie van Waterkant.Net dat de minister nimmer afstemming hierover heeft gepleegd met de Faculteit. De minister is volgens hun totaal verkeerd bezig. De docenten zijn de mening toegedaan dat de numerus fixus juist omhoog gebracht zou moeten worden gezien de laatste jaren het aantal aanmeldingen voor de medische studies blijft stijgen.

Parlementariërs die niet te spreken zijn over het besluit laten weten dat zij sowieso in de Nationale Assemblee hun stem zullen laten horen. Volgens hun zal de regering het tekort aan medische geschoolden in ons land maar blijven dekken met buitenlandse medische krachten en dat is geen gezonde zaak. Critici beweren dat de vijftig Cubanen die eerder deze maand naar Suriname zijn gekomen voor plekken in districten en het binnenland slechts het begin is van een buitenlande medische krachten instroom.