Caribbean Combo schrijft comedy geschiedenis; Ahoy twee keer gevuld

Murth Mossel, Jandino Asporaat, Howard Komproe en Roué Verveer hebben Ahoy dit weekend twee keer achter elkaar gevuld. Maar liefst 15.000 mensen zagen de vier bekende comedians, die voor de gelegenheid optraden als Caribbean Combo, schitteren in ‘Mission is Possible’, hun allergrootste show ooit.

De show was een groot succes, helemaal omdat deze geheel in eigen beheer werd georganiseerd. De mannen hebben hiermee comedy geschiedenis geschreven. Opmerkelijk is dan wel weer dat bijna geen enkel mainstream medium in Nederland aandacht hieraan heeft besteed.

Een grote ‘zwarte’ comedyshow van vier ‘zwarte’ comedians, georganiseerd door ‘zwart’ management en dan twee dagen achter elkaar uitverkopen in het grootse Ahoy. Dat moet toch op z’n minst op wat aandacht kunnen rekenen van ‘witte’ media? Waarom dat niet of nauwelijks gebeurt is, is een raadsel.

Het aanwezige publiek heeft in ieder geval flink genoten, blijkt uit de talloze positieve reacties op social media.