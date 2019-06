Bromfietser aangereden, rijbewijs veroorzaker ingevorderd

Het rijbewijs van de 49-jarige autobestuurder R.S. is op donderdag 27 juni ingevorderd door de politie van de afdeling Verkeer van Regio Midden. Dit nadat hij afgelopen woensdag deze bromfietser aanreed die een bovenbeen fractuur en schaafwonden opliep (foto).

De autobestuurder reed op woensdag 26 juni over de Indira Gandhi weg, komende vanuit de richting van Lelydorp en gaande in de richting van Latour. Ter hoogte van de Rahimalweg beschreef de autobestuurder R.S. een rechtse bocht zonder voorrang te verlenen aan de bromfietser G.H. die rechtdoor reed in de richting van Lelydorp. Het gevolg was dat de bromfietser G.H. werd aangereden.

Hangende het onderzoek is het rijbewijs van R.S. ingevorderd, meldt het Korps Politie Suriname.