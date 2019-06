VIDEO: Autobestuurder rijdt elektriciteitsmast omver en belandt in goot

Vrijdagmiddag rond 15:00 uur moest deze auto uit de trens langs de Verlengde Nieuw Weergevondenweg in Suriname getakeld worden. Dit nadat het even daarvoor knalde tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname en daarna ‘vloog’ in de goot langs de weg. De mast brak hierdoor in tweeën.

Volgens de eerste berichten reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid. Op een gegeven moment verloor hij de controle over het stuur en kwam tegen de mast aan.

De auto had flinke materiële schade, maar er raakte niemand gewond. Door de kapotte elektriciteitsmast was een deel van de buurt verstoken van elektriciteit. Hieronder een filmpje van het voorval: