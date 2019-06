Drugsverslaafde broer mishandelt hoogzwangere zus met bromfiets uitlaatpijp

De politie van het district Para in Suriname heeft deze week de 37-jarige W.S aangehouden. Dit nadat hij zijn 7 maanden zwangere zus met een bromfiets uitlaatpijp ernstig heeft mishandeld omtrent een ruzie voor een oplader.

De verdachte is een drugsverslaafde. Hij gaat elke dag bij zijn moeder thuis waar de zus inwoont. Voorts heeft hij er een gewoonte gemaakt om elke dag ruzie te maken over geld en eten. Afgelopen woensdag ging hij zoals gewoonlijk weer op bezoek bij zijn moeder. Daar aangekomen zocht hij naar een oplader.

Zijn zus heeft hem de oplader niet geleend, waardoor W.S verhit raakte. Uit boosheid gaf hij zijn zus een klap. Vervolgens pakte hij een bromfiets uitlaatpijp en sloeg het slachtoffer over het heel lichaam. Het slachtoffer is na medische behandeling huiswaarts gestuurd. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.