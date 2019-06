24-jarige rijbewijzen ‘vervaardiger’ aangehouden in Suriname

De politie in Suriname heeft de 24-jarige Xavier E., aangehouden ter zake valsheid in geschrifte. Dit nadat aan het licht kwam dat hij rijbewijzen vervaardigt en verkoopt voor bedragen tussen SRD 1000 en 2000 aan zij die dat willen.

Bij een onderzoek in de woning van Xavier zijn een printer, een laptop, een aantal blanco pvc kaarten en een aantal valse rijbewijzen aantroffen. Xavier heeft toegegeven dat hij valse rijbewijzen vervaardigt en verkoopt.

De zaak kwam aan het rollen nadat de 24-jarige autobestuurder Chesron P. tijdens een verkeerscontrole op zondag 23 juni is aangehouden, nadat bleek dat hij met een vals Surinaams rijbewijs deelnam aan het verkeer. Voor het verdere onderzoek werd Chesron P. en het vals rijbewijs overgedragen aan de collega’s van de afdeling Fraude

Na de aanhouding van Chesron werden twee kompanen van Chesron zichtbaar gemaakt en aangehouden. Het gaat om de 24-jarige vervaardiger en de 21-jarige Ogelvi K. Bij Ogelvi is ook een vals rijbewijs op zijn naam aangetroffen en in beslag genomen. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen en opsluitingen zullen volgen, meldt de politie Public Relations.