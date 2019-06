Stel krijgt ruzie met als gevolg: woningbrand en auto over de kop

Opmerkelijke gebeurtenis gisteren in Suriname. Een stel zou een woordenwisseling hebben gekregen in dit woonhuis (foto) te Hannaslust. Waar die ruzie over ging is niet geheel duidelijk maar op een gegeven zou de vrouw het huis uitgerend zijn. Ook de man verliet de woning en wel in een auto. De vrouw ontdekte niet veel later dat er rook uit de woning kwam. Zij schakelde de brandweer in (foto) die een beginnende brand in de woning kon blussen.

Kort daarna kreeg ook de politie een melding binnen. Deze ging over een auto die tegen een mast was aangereden aan de Boma weg. De auto lag daar zwaar beschadigd op z’n kop (foto). Toen de politie arriveerde troffen zij een man bewusteloos bij de auto aan. De bestuurder bleek de man te zijn die eerder op de avond na de ruzie in een auto vertrok uit het huis waar de beginnende brand was.

De man werd door de ambulance meegenomen voor behandeling bij de spoedeisende hulp. Wat het verhaal achter deze ruzie en bijbehorende incidenten is, is nog niet bekend.