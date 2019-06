Dag van Nationale Rouw en Verzoening in Suriname

In verband met de door de regering van Suriname afgekondigde Dag van Nationale Rouw en Verzoening, vandaag 27 juni, werden op verschillende locaties kransen gelegd. Een daarvan is het monument voor de gesneuvelde militairen tijdens de Binnenlandse Oorlog, bij de Memre Buku Kazerne (foto).

Ook bij het Monument van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant en op Bastion Veere in Fort Zeelandia, waar de Decembermoorden plaats vonden, werd er stil gestaan bij de slachtoffers. In de middag was er een bijeenkomst van nabestaanden en slachtoffers uit de oorlogstijd, aan de Brownsweg in Brokopondo.

Het is inmiddels de 4e nationale dag van rouw en verzoening georganiseerd door het Comité en de Commissie van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Het Comité en de Commissie betuigen hun medeleven aan de totale Surinaamse samenleving, in bijzonder de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld.