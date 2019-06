Stichting KIBII niet te spreken over handelen DC Marowijne en ministers

De afgelopen week werd de Tembe Art Studio van de Stichting Kibii, gevestigd in het oude Suralco Ziekenhuis, twee keer opgeschrikt en onaangenaam verrast met onaangekondigde bezoeken van de in Moengo residerende Districtscommissaris, mevr. K. Pansa, de DC Marowijne Zuid Oost. De eerste keer op 21 juni, was dat met bouwvakkers, waarbij de mededeling is gedaan dat er sprake is van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebouw en terrein. Stichting KIBII en Tembe Art Studio hebben dit terrein en gebouw in vruchtgebruik gehad van Suralco, waar zij verschillende faciliteiten heeft ondergebracht ten behoeve van de lokale gemeenschap van het district Marowijne.

Het tweede bezoek op 22 juni, was met een delegatie bestaande uit de minister van Openbare Werken en Transport dhr Chotkhan, de minister van Justitie en Politie dhr. Getrouw en diens coördinator dhr. Jerry Miranda, in het kader van dezelfde plannen voor dit gebouw zo als aangegeven door de DC. Hierbij heeft de DC opdracht gegeven aan twee medewerkers van Regionale Ontwikkeling een 20-tal deuren van het ziekenhuis open te breken waar het Contemporary Art Museum Moengo II zich bevindt.

Deze ruimten zijn vanaf vrijdag tot op heden beschadigd achtergelaten en door hen niet dicht gemaakt. In de genoemde ruimten bevinden zich kunstwerken die door Stichting KIBII vanaf 2009 tot en met heden zijn verzameld en gepresenteerd worden aan een breed publiek in het bijzonder de jongeren van Moengo en toeristen. De kunstwerken zijn gemaakt door gerenommeerde kunstenaars uit verschillende delen van dewereld en hebben een hoge waarde.

Stichting KIBII is zeer gebelgd, bezorgd en verbaasd over het gebeuren, vooral omdat zij als vruchtgebruiker op deze locatie werkt, op basis van een overeenkomst met Suralco die reeds jaren en met medeweten van de Staat dit gebouw inzet en gebruikt voor gemeenschap- en kunst ontwikkelingsactiviteiten, en eveneens niet op de hoogte is gesteld van dit plan van de DC en de Ministeries. Tevens zijn de lokale- en nationale autoriteiten goed geïnformeerd dat dit gebouw al jaren dient als kunst- en cultuurcentrum voor de lokale gemeenschap.

Met verschillende autoriteiten waaronder de voorgaande ministers van Regionale Ontwikkeling, de voorgaande DC’s van Marowijne en voorgaande ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben wij gesprekken gehad over onze activiteiten en het doel van TAS. Ook hebben meerdere van eerder genoemde autoriteiten of hun afgevaardigden, een bezoek gebracht aan de TAS en hun steun aan onze gemeenschaps- en kunst-ontwikkelingsactiviteitengegeven en/of toegezegd.

Naar aanleiding van het voorgaande stelt Stichting KIBII het volgende:

dat het gedrag van de autoriteiten in deze zaak zeer erg onbehoorlijk is, machtsdronkenheid en een machtsstaat-gedrag uitstraalt en dat het ten zeerste wordt afgekeurd;

dat dit niet de wijze is waarop er omgesprongen dient te worden met ѐѐn van de weinige organisaties die actief een bijdrage levert aan de wederopbouw van het gebied na de binnenlandse oorlog en in het bijzonder kunst- en cultuureducatie geeft aan de jeugd die zij hiermee tracht af te houden van criminaliteit;

dat Stichting KIBII, als vruchtgebruiker betrokken wenst te worden in gesprekken inzake evt. nieuwe plannen voor het onderhavige gebouw;

dat Stichting KIBII zich afvraagt of er een overheidsbeleid is ten aanzien van integrale ontwikkeling, de ontwikkeling van de jeugd en de ontwikkeling van kunst en cultuur voor het district Marowijne;

dat Stichting KIBII zich afvraagt of de overheid zich bewust is van het effect, als dit kunst- encultuurcentrum de gemeenschap wordt ontnomen;

dat Stichting KIBII het belangrijk vindt dat dit gemeenschaps- en kunst-ontwikkelingscentrum voorMarowijne behouden blijft.Stichting KIBII kijkt uit naar een meer gezonde wijze van communicatie en samenwerking met de autoriteiten inzake de ontwikkeling van de jeugd, kunst en cultuur ten behoeve van het district Marowijne.

Wellicht niet bij een ieder bekend, zet Stichting KIBII graag op een rij wat de ontwikkelingen in dit kader van Stichting KIBII en de activiteiten van TAS en het betreffende gebouw zijn:

Stichting KIBII is een organisatie die sinds 2009 actief werkt aan de ontwikkeling van het gebied door middel van kunst en cultuur.

Sinds 2013 organiseert de stichting jaarlijks het grootste festival van Suriname, het Moengo Festival in samenwerking met de lokale gemeenschap en ontvangen hierbij meer dan 20.000 bezoekers gedurende 3 dagen. Dit festival zorgt gedurende de 3 dagen voor een financiële boost voor de lokale gemeenschap.

Sedert 2016 voert de dochterorganisatie ‘Kibii wi koni Marron research center’ onderzoeksprojecten uit met lokale en internationale instituten en academici die onderzoek doen naar en over de Marron cultuur in Suriname.

Stichting KIBII biedt lokale muzikanten een plek om te oefenen en hun muziek op te nemen.

Ook verzorgt Stichting KIBII vrijwillig lessen voor de jeugd op het gebied van muziek, dans, theater,beeldende kunst en textiel.

Als eerste Contemporary Art Museum van Suriname nodigt Stichting KIBII nationale eninternationale kunstenaars en curators uit om in samenwerking met de lokale gemeenschap hedendaagse kunstprojecten te realiseren.

Al drie jaar fungeert Stichting KIBII als broedplaats voor creatieve jonge kunstenaars uit het gebied, waar zij leren hoe een bestaan te vinden d.m.v. hun talent.

Jaarlijks worden minstens 30 jongeren begeleid door professionals voor het ontwikkelen van hun talent.

De Tembe Art Studio dient als werk-atelier voor lokale en internationale kunstenaars die samen met de gemeenschap werken aan, vooral openlucht, kunstwerken. Deze kunstwerken/ kunst installaties worden geplaatst op diverse plekken in Marowijne als stadsverfraaing en toeristische trekpleisters.

Door deze activiteiten heeft Stichting KIBII buitenlandse partnerschappen tot stand kunnen brengen met organisaties als: de V.U.B. (Vrije Universiteit van Brussel), De Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Gemeente Koksijde (België), Prince Claus Fund te Amsterdam, CARMA in Manna (Frans-Guyana), De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en het Mondriaan Fonds.

Namens het bestuur van Stichting KIBII,

contactpersoon Marcel Pinas.