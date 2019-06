‘Comité voor de Waarheid’ zorgt dat Sandew Hira’s lezing door kan gaan

Het zogenoemde ‘Comité voor de Waarheid’ bestaande uit Glenn Codfried (voorzitter), Perez Jong Loi en Martha Koenders heeft de taak op zich genomen om een manifestatie voor de verdediging van de vrijheid van meningsuiting en diversiteit te organiseren. Op die manifestatie zal Sandew Hira alsnog zijn eerder geschrapte lezing houden, meldt het comité in een persbericht.

Begin januari ontving Hira een uitnodiging van het Nationaal Instituut Nederlands slavernij verleden en erfenis (NiNsee) om de keynote lezing te geven op 29 juni 2019 over zwarte filosofen, spiritualiteit en slavernij in het Scheepvaartmuseum. Het comité zegt in haar persbericht dat ‘een groep extremisten onder leiding van Theo Para een intimidatiecampagne in de Surinaamse gemeenschap heeft opgezet om te verhinderen dat Hira de lezing over zwarte filosofen en slavernij kon houden‘.

Columnist Theo Para schreef 2 weken geleden dit stuk waarin hij stelt dat de directeur van NiNsee de Keti Koti lezing compromitteert. “Het Scheepvaartmuseum is onder grote druk gezet om de zaal op te zeggen. Het bestuur van NiNsee is vervolgens onder enorme druk gezet om de lezing af te zeggen. Het bestuur van NiNsee is onder die druk bezweken” aldus het comité dat zegt te bestaan uit ‘activisten van het eerste uur die aan de wieg stonden van de oprichting van NiNsee en het slavernijmonument in het Oosterpark’.

De manifestatie die het comité organiseert wordt gehouden in Podium Zuid Oost (Kwakoe gebouw), Frissenstein 78, 1102 AP Amsterdamvan 14.00-17.00 uur (inloop 13.30 uur). De toegang is gratis.

Lees ook: