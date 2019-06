Vanmorgen vroeg was het weer raak op de Surinaamse wegen. Om 07:30u vond deze aanrijding plaats op het Nieuw Hanna’slust project (Bouta project) in Suriname. Een automobilist zou het stopbord in een zijstraat hebben genegeerd met als gevolg een botsing met een ander voertuig op de hoofdweg.

De klap was zo hard dat één van de auto’s op z’n zij kwam te liggen midden op straat. De foto’s werden via Facebook verspreidt door Skella King die aangaf dat er geen doden, maar wel gewonden waren gevallen.