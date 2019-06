Zondag 7 juli: Suriname aan het Strand te Kijkduin

Ook deze zomer kun je weer genieten van Suriname aan het Strand en wel op zondag 7 juli 2019. Van 18.00u – 23.30u wordt het weer Surinaams gezellig op het strand van Kijkduin. Met heerlijke Surinaamse muziek, Surinaams eten en een unieke Surinaamse vibe vieren we de zomer van 2019.

Een gezellig feest voor gezellige mensen. Haal je kaarten vandaag nog: kaarten zijn in de voorverkoop slechts €15 en aan de deur €20. Alle kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te koop via deze link op Eventbrite.

SURINAME AAN HET STRAND

Zondag 7 juli 2019

18.00u – 23.30u

Strandtent 14 (Kijkduin)

Zuiderstrand 14 (Navigatie adres: Deltaplein 400, Den Haag)

Kaarten: alleen online via surinameaanhetstrand.nl

Toegang: 25+