Zangeres Evita Tjon A Ten gaat Suriname vertegenwoordigen in Oekraïne

De Surinaams-Nederlandse zangeres en kunstenares Evita Tjon A Ten, die begin deze maand werd uitgeroepen tot Miss Top of the World Plussize Suriname 2019, gaat Suriname in november vertegenwoordigen op de Miss and Mrs Top of the World verkiezing in Oekraïne. “Ik voel me vereerd dat ik gevraagd ben ook al is het onverwachts. Ik zal me volledig inzetten om te winnen en Suriname een gezicht te geven in deze verkiezing”, reageert ze.

Evita zorgde begin juni voor entertainment bij de grote finale van de Miss Top of the World verkiezing, die in Riga, Letland werd gehouden Tijdens haar optreden werd ze verrast door het verzoek van national director en huidige titelhoudster van Miss Top of the World Plussize Suriname 2017, Illanga Bel om haar op te volgen en haar geboorteland Suriname te vertegenwoordigen. Overrompeld door dit verzoek accepteerde Evita deze rol.

Evita Tjon A Ten werd in Suriname geboren en woont het grootste deel van haar leven in Nederland. Ze heeft Chinees, Creools, Schots, Libanees, Duits en Hindoestaans bloed. Inmiddels heeft Evita niet alleen in Nederland opgetreden, maar ook in landen als Hong Kong, Dubai, Amerika, Gambia en en Turkije. Ook heeft zij het podium mogen delen met onder andere Denise Jannah, de Amerikaanse Jazz zangeres Marjorie Barnes, de zanger Larry Graham bekend van hit ‘One in a Million You’ uit de jaren 80.