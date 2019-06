Studente (23) uit Suriname vermist in Nederland

Sinds zondag 18 februari 2018 wordt de 23-jarige Sumanta Bansi uit Hoorn vermist. Er is na bijna anderhalf jaar nog steeds geen spoor van de vrouw uit Suriname, vandaar dat het programma Opsporing Verzocht morgen aandacht aan deze zaak besteed.

De Surinaams-Hindoestaanse Sumanta verbleef sinds 2016 in Nederland vanwege haar studie in Amsterdam. Ook liep Sumanta stage in Den Haag. Ze is voor het laatst gezien op haar verblijfadres in Hoorn. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor, aldus de politie die afgelopen weekend bovenstaande foto van haar heeft verspreidt.

Op dinsdag 25 juni a.s. is de zaak te zien in het programma Opsporing Verzocht, welk wordt uitgezonden op NPO 1 om 20.30 uur en de volgende dag om 11.40 uur herhaald wordt op NPO 2.