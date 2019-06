Man aangehouden na kap-en steek partij te Albina

De politie in Suriname heeft de 38-jarige Emile M. op vrijdagmiddag 21 juni bij de politie controle post te Stolkersijver aangehouden ter zake zware mishandeling. Op die bewuste vrijdagmiddag heeft Emile een bootsman ernstige kap-en steekverwondingen toegebracht met een scherp voorwerp.

Dit incident vond plaats te Albina in het district Marowijne. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekeninrichting te Frans-Guyana. De dader werd bij de politie controle post te Stolkersijver (foto) aangehouden, aldus de Surinaamse politie vanmorgen in een nieuwsbericht.