Een Braziliaanse vrachtwagenchauffeur is op zaterdagavond 22 juni te Bewojo in het district Brokopondo beschoten met een vuurwapen. Daarbij raakte hij gewond in zijn bovenlichaam.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de chauffeur bezig was te rijden toen rovers het vuur opende op het vrachtwagen. Toen de politie ter plaatse arriveerde was het slachtoffer per eigen gelegenheid overgebracht naar de stad voor medische behandeling, meldt de politie Public Relations.