Zeventig medicijnen schaars in Suriname

Patiënten in Suriname krijgen het steeds zwaarder te verduren. Bij het afhalen van medicijnen bij de verschillende apotheken worden zij vaak teleurgesteld. Dit komt doordat er momenteel een schaarste heerst van 70-tal medicijnen, schrijft de Surinaamse avondkrant De West.

Het tekort aan medicijnen wordt volgens de krant veroorzaakt door het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, (BGVS), de instantie die alle apotheken voorziet van medicijnen. Het bedrijf is afhankelijk van geld van de Staat. En als zij niet over voldoende geld beschikt, worden medicijnen laat of helemaal niet besteld, waardoor er een schaarste ontstaat.

Op de site van De West treft u de lijst van de zeventig medicijnen die momenteel niet op voorraad zijn bij de BGVS.