Telesur kijkt al uit richting 5G-netwerk

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) houdt de ontwikkelingen op het gebied van een nieuwere en snellere data technologie genaamd 5G, goed in de gaten. Dit ondanks het bedrijf recentelijk begonnen is met het verlenen van nieuwe snellere mobiele verbinding genaamd Long Term Evolution (LTE). Deze technologie garandeert verbindingen die 10x sneller zijn dan wat recentelijk werd aangeboden.

In eerste aanleg is begonnen met Paramaribo Noord en Paramaribo Centrum waar deze nieuwe technologie beschikbaar een gaande weg komen de overige delen van het land aan de beurt. Directeur Mike Antonius zegt aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat in eerste instantie gekozen is voor de implementatie in dit deel van het land omdat daar het commercieel en politiekcentrum van het land is.

Deze breedbandverbindingen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van het land. Het maakt als onderdeel van de e-Suriname visie zaken als online payments waarmee de digitale toekomst veiligesteld wordt, stelt de directeur. De eerste reacties zijn volgens Antonius erg positief te noemen. Men heeft vaker geroepen om snellere mobiele breedband verbinding en is deze op de markt gebracht, zegt de directeur.

Voorheen werd de focus gelegd op het vaste net waar het bedrijf een achterstand had. Nu is het de beurt aan de mobiele data diensten om een upgrade te krijgen wat nu is gerealiseerd met de introductie van LTE. Het bieden van meer snelheden en capaciteit is ook noodzakelijk gebleken omdat vanwege de de steeds veranderde technologie de behoefte ook toeneemt bij de burgers.

Antonius wenst geen streefdatum voor een 5G-netwerk te noemen maar gaf aan, dat de medewerkers van het bedrijf hard werken om de beschikbaarheid van LTE in geheel Suriname binnen niet al te lange tijd mogelijk te maken. Telesur speelt een wezenlijke rol binnen de uitvoering van de e-Suriname visie. De initiatieven die er zijn moeten omarmd worden omdat het de hele samenleving ten goede komt.

E- Suriname is de verzamelnaam van de verschillende e-services welke Telesur aan de Surinaamse gemeenschap ter beschikking wilt stellen en zodoende bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname.