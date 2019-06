Rokende man met VHP pet: “Het is geen drugs maar half zware shag”

Op sociale media is sinds vrijdag wederom een aanval geopend op de zogenoemde Powisie aanhang van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in Suriname. Daarbij werd een video gedeeld van de Powisie voorman met een VHP pet op, die aan het roken is. Onder andere het NDP platform Faya Pepre beweerde dat hij drugs aan het gebruiken is en dat promoot voor de oranje partij. Maar in een vraaggesprek met Waterkant ontkent de man in kwestie dat het om drugs gaat.

De redactie van Waterkant.Net heeft naar aanleiding van het gebeuren contact met hem gemaakt. De man beweerd dat het geen drugs is maar half zware shag. “Mi lob mi half zware shag en dat alla sma sabi. Sma mag tak sa deng wani, maar mi sab tak ano drugs“, laat de man optekenen. Hij geeft verder aan dat het een laffe aanval is, die is opgezet door de aanhang van de Nationale Democratische Partij (NDP) om de VHP in een kwaad dag licht te zetten.

De man zegt verder dat hij inderdaad een slecht verleden heeft gekend dat altijd een zwarte bladzijde zal zijn in zijn leven. Maar desondanks zegt hij dat de boodschap en de inzet van de VHP, waaronder voorzitter Chandrikapersad Santokhi hem op het rechte pad hebben gebracht. “Gi dati mi de dankbaar en daarom mi e power a VHP“.

Hij laat weten dat hij ook de NDP eerder heeft ondersteund, maar vanwege de situatie die zij hebben gemaakt van het land, hij de partij vaarwel heeft gezegd. “Nu dat ik de VHP ondersteun is dat een probleem. NDP no mang broko mi nanga VHP. Enigste wat ons kan beïnvloeden is de here Jezus daar boven, maar zolang de partij en ik goed bezig zijn zullen we zegen krijgen. Furu sma frede fu stem tap VHP, maar mi nanga a partij auw mek deng mang dat bewust en we soor deng dat we win a verkiezing in 2020“.

Orange movmnt stem VHP…goudopkoop Powisi8206386…401236 Posted by Goud Opkoop on Thursday, 20 June 2019