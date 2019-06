VIDEO: Houten woning in de as gelegd in Suriname

Vrijdagavond rond 23.00 uur is een houten woning afgebrand aan de Bijlhoutweg in het Andoeproject. Op het moment van de brand was niemand in het huis waardoor er geen sprake van gewonden zijn. Toen manschappen van het Korps Brandweer Suriname arriveerden was de woning reeds afgebrand.

Op het erf staan er meerdere woningen zoals in onderstaand filmpje te zien is. De woningen aan de linker en rechter zijde hebben schroeischade opgelopen. Alle eigendommen van de bewoners zijn door de brand verloren gegaan.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naar verluidt was de woning niet verzekerd tegen brand. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Bekijk een kort filmpje hieronder: