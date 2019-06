Gehuwde naam geen verplichting meer in Surinaams paspoort

Per 1 juli zijn er gewijzigde instructies bij de aanvraag van Surinaamse paspoorten en om de dienstverlening bij de aanvraag en aangifte van elektronische Identiteitskaarten (e-ID) te stroomlijnen. Vrouwen die hun gehuwde naam willen opnemen in het reisdocument, moeten dat nu expliciet aangeven. Met de aanpassing zal Suriname voldoen aan de nieuwe internationaal gestelde veiligheidseisen van de International Civil Aviation Association.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza), waaronder CBB ressorteert, benadrukt dat het er om gaat dat de dienstverlening naar de burger vlotter verloopt. De directeur van het CBB, Dennis Menso, laat weten dat met de workshop naar uniformiteit wordt gestreefd. Door middel van uniformiteit worden stappen vooruit gemaakt om de dienstverlening te versoepelen, de voorlichting van het ministerie, via het Nationaal Informatie Instituut.

Op de workshop is ook de gewijzigde beleidsinstructie betreffende de aanvraag van e-ID doorgenomen. Deze is ingegaan per 1 juni 2019. De wijziging handelt over de te overleggen documenten bij de aanvraag van ID-kaarten door Surinamers en vreemdelingen en richtlijnen voor de gezichtsopname.

Bij de workshop waren aanwezig beleidsadviseurs, afdelingshoofden en hoofden van de bureaus voor burgerzaken. Aan het einde van de verschillende onderdelen hebben zij ook conclusies en aanbevelingen aangedragen voor de instructies.