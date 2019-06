‘Vice-president Adhin is een gemene volksverlakker’

Critici in Suriname zijn de mening toegedaan dat vice-president Ashwin Adhin op elke politieke podia steeds weer leugens en onwaarheden verkondigd. Volgens hun zou dit vorig weekend weer het geval zijn tijdens de massameeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Nickerie. Daar maakte Adhin onder andere vergelijkingen over de monetaire situatie van NDP regeringen en die van gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, André Telting. Zij schromen niet ervoor om de vice-president uit te maken voor een ‘gemene volksverlakker’.

Volgens de critici zijn de vergelijkingen die Adhin maakte verdraaiingen en regelrechte leugens. Volgens hun weet nu bijkans iedereen wat Telting heeft klaargespeeld, toen Suriname op het punt van failliet stond na de Wijdenbosch regering. “Telting heeft de inflatie onder controle weten te brengen en de vele schulden die achtergelaten waren weten af te lossen. Iets dat geen enkel NDP regering ooit zal lukken. De NDP heeft integendeel inflatie, devaluatie, verhoging van de werkloosheid, toename van de armoede en corruptie bevorderd”. Volgens hun is dit slechts een van de tientallen vergelijkingen waarmee bewezen kan worden dat Adhin leugens en onwaarheden verkondigd.

De critici beweren dat de vergelijkingen van Adhin op niets slaan en het feit dat hij nu Telting jaren na zijn dood bespreekt, wordt bestempeld als een zeer laffe daad. “Het gedrag van de vice-president is niets anders dan zijn kamerraden tevreden stellen en nog probeert te redden wat er te redden is”. Volgens hun moet moet Adhin dit gedrag achterwege laten en integendeel zijn excuses aanbieden aan de samenleving. Dit omdat de NDP regering, land en volk in een zeer slechte en moeilijke situatie heeft gebracht waar hij aan heeft geholpen.