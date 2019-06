SLM least Boeing 777-200ER voor Mid-Atlantische route

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zal een Boeing 777-200ER toestel leasen bij vliegtuigbouwer Boeing voor de onderhoud van de Mid-Atlantische route. Hiermee zal de maatschappij de huidige Airbus A340-313 vervangen, welke in 2015 is binnengehaald. De Airbus is inmiddels twintig jaar oud en het lease-contract verloopt dit jaar december.

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws meldt, dat na intensieve onderhandelingen gisteren een overeenkomst getekend is met Boeing. Het is de bedoeling dat de SLM uiteindelijk een Boeing 787 Dreamliner aanschaft.

Volgens het contract zal het complete onderhoud van het ‘nieuw’ toestel plaatsvinden door Boeing. De nieuwssite verneemt dat het toestel in oktober in Suriname moet aankomen. Het gaat om een vliegtuig van Singapore Airlines, dat vloog onder registratie 9V-SVL.

De Boeing 777-200 is een tweemotorig toestel. De SLM dient daarvoor in het bezit te zijn van een ETOPS-certificaat. Dat is een certificering van het toestel in geval een motor boven land of boven zee uitvalt, het toestel zichzelf op een motor in veiligheid en balans kan brengen om vervolgens te landen op de dichtstbijzijnde luchthaven. De SLM heeft die nog niet, maar volgens bronnen is dat binnenkort wel een feit.