Truck raakt te water nadat brug instort

Een truck is donderdag in de vooravond te water geraakt in het district Nickerie in Suriname. Dit nadat de verbindingsbrug tussen de Parabiersinghweg en het gebied van de dam van Baitali NV is ingestort ten tijde de truck overheen reed. Niemand raakte gewond en de chauffeur kwam met de schrik vrij.

Bewoners van het gebied melden aan de redactie, dat zij meerdere malen aan de bel hebben getrokken over de slechte staat van de brug. Echter hebben de autoriteiten hun steeds te kennen gegeven, dat de overheid geen middelen vrij heeft om de brug te repareren en dat de onderhoud geen prioriteit geniet.

Door het voorval zijn momenteel drie gezinnen geïsoleerd omdat er geen alternatieve route is. De geisoleerde bewoners zitten nu met de handen in het haar omdat zij zich afvragen hoe zij het werk en hun kinderen de school zullen bereiken. Bronnen melden dat de autoriteiten in de ochtend noodmaatregelen zullen treffen tegen de isolatie.