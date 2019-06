81-jarige passagier overleden na botsing veroorzaakt door 71-jarige bestuurder

De 81-jarige Rosalina Cooman is op dinsdag 11 juni in het ziekenhuis overleden, na een verkeersongeval op dinsdag 4 juni aan de Mr. J. Lachmonstraat in Suriname. Het slachtoffer zat als mede inzittende in een auto die bestuurd werd door de 71-jarige Ursula L.

Uit het onderzoek van de politie van het bureau Flora is gebleken dat Ursula samen met Cooman, in haar voertuig reed over de Mr. J. Lachmonstraat. Opeens voelde Ursila zich onwel en wilde haar auto langs de weg tot stilstand brengen. Daarbij trapte zij op haar gaspedaal in plaats van op haar rempedaal met het gevolg dat de auto naar voren schoot en tegen een pand botste.

Door die botsing liepen beide vrouwen fracturen op en werden ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen. Op dinsdag 11 juni is Cooman in het ziekenhuis overleden. Haar ontzielde lichaam is inmiddels afgestaan aan de nabestaanden. De 71-jarige bestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.