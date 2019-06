Verkrachting verdachte: ‘Ik ben onschuldig want mijn geslachtsdeel werkt niet goed’

Furgan S. verklaarde gister tegen rechter Duncan Nanhoe en officier van justitie Reshna Jhinkoe in de rechtszaal van Suriname, dat hij onschuldig is en zomaar verdacht wordt voor het verkrachten van zijn stiefdochter. “Er is niets gebeurd! Ik ben onschuldig, want ik heb niets gedaan”. De verdachte zou ten minste vier keer seks hebben gehad met zijn stiefdochter. Bij de eerste keer zou het meisje acht jaar zijn geweest. De zaak kwam pas in december 2018 aan het rollen.

De verdachte ontkent, maar volgens het slachtoffer heeft hij haar vaker anaal misbruikt. Furgan S. verklaarde dat hij het slachtoffer niet kon misbruiken, omdat zijn geslachtsdeel niet in orde is. “Mijn geslachtsdeel werkt niet goed en haar moeder weet het”, verklaarde hij. Opmerkelijk is dat twee jaar terug hij een vrouw zwanger heeft gemaakt.

De man reageerde met verbazing op zaken die hem werden voorgehouden door de rechter. In het begin ontkende hij, maar na zich in allerlei bochten te hebben gewrongen, gaf hij toe het meisje te hebben betast aan bil en borsten.

Furgan S. vertelde dat hij in december 2018 op bed lag, toen het kind plotseling weer op hem kwam zitten. De moeder was op dat moment niet thuis. “Zij is zelf op me komen zitten, ik weet niet met welke bedoeling. Ik waarschuwde haar, maar ze kwam voor een tweede keer. Toen raakte ik haar bij haar borst en bil aan. Maar ik besefte dat ik niet goed bezig was dus ben ik gestopt.”

Na de daad ging de verdachte naar het werk en maakte contact met zijn vrouw. Hij probeerde de zaak te sussen, maar de moeder van het kind dacht anders daarover. Uit appberichten blijkt hoe hij zowel de moeder als het slachtoffer om vergiffenis vroeg. “Vergeef me, ik mocht haar niet aanraken. Laat ze me vergeven”, appte hij naar de moeder van het meisje. De zaak is uitgesteld naar 16 juli.