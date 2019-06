Vereniging van Medici in Suriname zet vraagtekens bij komst Cubaanse artsen

Gisteren zijn 50 Cubaanse artsen in Suriname gearriveerd die door de Surinaamse regering naar het land zijn gehaald voor de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst. De artsen zullen ongeveer drie jaar in Suriname verblijven. De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft kritische vragen aan de minister van gezondheid gesteld over onder meer de vergoeding die de Cubanen krijgen en hun opleiding.

De VMS stelt dat Surinaamse artsen in SRD worden uitbetaald, terwijl er voor de Cubanen maandelijks Amerikaanse dollars door de Surinaamse overheid dienen te worden betaald. Dit terwijl er al een flinke schaarste aan Amerikaanse dollars is. Ook de hoogte van de vergoeding is een punt van kritiek. Volgens de minister van Volksgezondheid krijgen de Cubaanse artsen slechts US$800 + vervoerskosten per maand, gratis tickets en gratis huisvesting. Maar Suriname Herald schrijft dat volgens de VMS het genoemde valutabedrag slechts een kwart zou zijn van hetgeen de Surinaamse staat daadwerkelijk aan de Cubaanse overheid dient te betalen.

De VMS geeft verder aan dat opleiding van artsen en specialisten in Cuba te beperkt is. Het hele systeem van de medische opleiding in Cuba zou sterk verschillen met dat van Suriname. De gemiddelde Cubaanse arts is als ‘exportproduct’ volgens Cubaanse maatstaven gereed gemaakt, schrijft Starnieuws. De basisopleiding is veelal niet toereikend, redenen waarom de in Cuba opgeleide Surinaamse basisartsen ook eerst in Suriname via HISURI 1-2 jaar verder opgeleid worden, een extra fase.

De VMS is eveneens van oordeel dat men nagenoeg niets van deze artsen afweet.