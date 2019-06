Man dood na te zijn bedolven onder padie kaf in laadbak van zijn vrachtwagen

Een 51- jarige man is afgelopen weekend tragisch om het leven gekomen in Suriname toen hij aan het werk was bij een rijstbedrijf in het district Nickerie. De man viel in een laadbak vol padie kaf* en raakte bedolven onder het kaf. Dat heeft het Korps Politie Suriname dinsdagavond bekend gemaakt.

De heer Djiwanpersad Manraj was op zaterdag 15 juni padie kaf gaan ophalen met zijn vrachtwagen. Op een bepaald moment viel hij in de laadbak van zijn vrachtwagen die nagenoeg vol zat met het kaf. Manraj werd bedolven onder het kaf en verloor daarbij het leven.

Een ingeschakelde arts stelde officieel zijn dood vast. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Djiwanpersad Manraj door de politie afgestaan aan zijn nabestaanden.

* Padie kaf is het omhulsel van padie (rijst) dat overblijft na het dorsen.