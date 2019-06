Eye Filmmuseum Amsterdam brengt ode aan Pim de la Parra

We kennen hem natuurlijk van de eerste grote Surinaamse speelfilm ‘Wan Pipel’, maar Pim de la Parra heeft veel meer gedaan dan die film. Eye Filmmuseum brengt komende week daarom een ode aan De la Parra. De oud-regisseur vliegt over vanuit Suriname en is zelf ook aanwezig in het Eye Filmmuseum Amsterdam tijdens ‘Parra Odyssee. Ode aan Pim de la Parra’.

Eye brengt De la Parra’s vijftig jaar oude speelfilmdebuut Obsessions (1969) terug in de bioscoop en besteedt een week lang aandacht aan een van Nederlands meest kleurrijke regisseurs, inspirator van vele jonge Nederlandse en Surinaamse filmmakers. In totaal zijn 15 films van hem te zien waaronder ook de Surinaamse films ‘Wan Pipe’l en ‘Het Geheim van de Saramacca rivier’.

De film Wan Pipel (zondag 23 juni in Eye te zien) wordt volgens het NRC als een van de persoonlijkste films van De la Parra gezien. Zijn bedrijf ging failliet aan deze eerste Surinaamse speelfilm die na de onafhankelijkheid uitkwam. Wan Pipel is nog steeds relevant, en vertelt een Surinaams Romeo-en-Julia-verhaal, dat begint met de creoolse economiestudent Roy. Na vijf jaar keert hij terug naar Suriname omdat zijn moeder op sterven ligt. Hij wordt verliefd op een Hindoestaans meisje en beseft dat hij niet in Nederland maar in Suriname thuishoort. De problemen van een gemengd stel in de Surinaamse samenleving stapelen zich ondertussen op.

De la Parra komt vanuit Paramaribo naar Amsterdam en is een hele week in Eye om met publiek en cast- en crewleden terug te kijken en te vertellen over zijn films.