Bromfietser overleden na te zijn aangereden door dronken autobestuurder

De 47-jarige bromfietser Guillano, Biswane is na een aanrijding in Suriname komen te overlijden. Dit nadat hij in de late avond van zaterdag 15 juni door een dronken automobilist werd aangereden op de Oost-Westverbinding in het district Marowijne. Biswane (foto) was in leven pastor van de Gemeente Libie Watra. Zijn overlijden komt hard aan bij de gemeenschap aldaar.

De politie van het ressort Albina deed na de melding van de aanrijding de plek aan. Onderzoek wees uit dat beide verkeersdeelnemers op de Oost-Westverbinding reden. Beiden reden in de richting van Moengo. Ter hoogte van Alfonsdorp reed de 37-jarige automobilist Roël, B. de bromfietser aan. Door de aanrijding kwam Guillano van zijn voertuig te vallen op het wegdek en liep onder andere een zware verwonding op aan zijn hoofd.

Guillano werd afgevoerd naar de RGD poli te Albina om vervolgens overgebracht te worden naar een ziekenhuis te Frans-Guyana voor verdere medische behandeling. Op zondag 16 juni is het slachtoffer in het ziekenhuis overleden.

De autobestuurder Roël, B. was zwaar onder invloed van alcohol toen de aanrijding tussen hem en Guillano plaats vond. Roël klaagde van lichaamspijnen en werd voor medische behandeling overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Hij bleek geen noemenswaardige letsels opgelopen hebben en werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politie bureau.

Na te zijn ontnuchterd werd Roël voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Daarnaar gevraagd verklaarde hij dat hij met zijn auto tegen iets was aangekomen maar dat hij niet wist wat dat was. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Roël in verzekering gesteld door de politie van Albina. Zijn auto is hangende het onderzoek in beslag genomen. Guillano is de 32 ste verkeersdode voor dit jaar.