Boze, aangeschoten man vernielt geldautomaat die pinpas ‘inslikte’

Een 59-jarige man, die afgelopen weekend een geldautomaat vernielde, is door de politie van Nieuw-Nickerie aangehouden. De man, Aron C., stopte zijn pinpas op zaterdag 16 juni in de bewuste geldautomaat om een som geld te lichten, maar zijn pas werd ‘ingeslikt’.

Volgens een bericht van het Korps Politie Suriname was de man bij die gelegenheid lichtelijk aangeschoten en heeft hij zeer waarschijnlijk verkeerde pincodes ingetoetst, met het gevolg dat uiteindelijk noch zijn pinpas noch geld uit de machine tevoorschijn kwamen.

Aron werd toen zo boos dat hij de machine begon te bewerken met een verstelbaar sleutel. Er is aangifte van vernieling tegen Aron gedaan en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij door de politie in verzekering gesteld.