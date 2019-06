Uitreiking ‘Wiene’ Schal bokaal bij Transi Talent Tournament

Afgelopen weekend vond de 2e editie van het Transi Talent Tournament plaats in het stadion van Top Oss (Noord-Brabant). Winnaar van deze editie op zaterdag 15 juni was het team van Future Talents die vorig jaar nog op de 3e plaats eindigden. Tijdens het event staat ontwikkeling van het Surinaams talent centraal. Bij aanvang werd er één minuut stilgestaan bij de slachtoffers van de vliegramp van 30 jaar geleden, waarbij de spelers het getal 176 vormden; het aantal dodelijke slachtoffers van die ramp.

Het toernooi is in het leven geroepen ter stimulering van jonge talenten die op deze dag ook in aanmerking kunnen komen voor de Edwin ‘Wiene’ Schal Bokaal. Wiene Schal is lange tijd aanvoerder geweest van de bekende Surinaamse voetbalvereniging Transvaal. Ook was hij jarenlang aanvoerder van het Nationale Surinaams elftal.

De beste speler van het toernooi ontving de Edwin ‘Wiene’ Schal bokaal uit handen van Frits Schal de broer van Edwin. Het Transi Talent Tournament vind elk jaar plaats in Oss aan de Nelson Mandelaboulevard 22. De locatie is bewust gekozen vanwege de link met Zuid Afrika. In 2021 staat er een grotere editie gepland in verband met het 100-jarig bestaan van Transi. Er komen dan teams naast teams uit Nederland ook teams uit Engeland, Frankrijk, Duitsland hopelijk zal er ook een team uit Suriname deelnemen.

De organisatoren zullen ook een uitnodiging versturen aan het Natio voor deelname aan de bijzondere editie van 2021.

Het team van Future Talents