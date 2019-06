Kritiek op TV serie: ‘Bijna alle agenten blank maar boeven donker’

De Surinaams-Nederlandse acteur Edwin Jonker heeft kritiek geleverd op de castingkeuzes van de Nederlandse televisieserie Flikken Rotterdam. Hij vindt het niet kunnen dat nagenoeg alle agenten blank zijn, terwijl de “boeven wel donker” zijn. Dit zegt zegt Edwin, wiens vader uit Suriname afkomstig is, in een interview met De Volkskrant. “Altijd worden gevraagd voor een rol als draaideurcrimineel, die dans ben ik ontsprongen” aldus de acteur in de krant.

Hij geeft aan dat de serie zich afspeelt in het Rotterdam van nu: de meest gemengde stad van Nederland. “Het is niet Dokter Deen op Vlieland of Baantjer in het Amsterdam van vroeger. En dan hebben ze in Rotterdam een cast van alleen maar blanke politieagenten, op één na. De boeven zijn wél donker. Dat vind ik niet kunnen” zegt hij tegen de krant.

De 40-jarige Jonker, die de naam van zijn Nederlandse moeder draagt en niet van vader Wijngaarde, ziet wel dat er wat verandert in zijn vak. Zo speelde hij in april op de Nederlandse tv de rol van Jezus Christus in The Passion en niemand die gek opkeek.