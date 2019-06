Clif Limburg feliciteert jarige ex-president Venetiaan

Vandaag, dinsdag 18 juni, viert Ronald Venetiaan zijn 83ste verjaardag. De ex-president van Suriname werd op Facebook ondermeer gefeliciteerd door Clif Limburg, de directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII) en perschef van de Surinaamse president Desi Bouterse.

“Happy Birthday” schreef Limburg op zijn Facebook pagina en deelde daarbij een filmpje dat ‘zijn’ NII maakte over Venetiaan. In het ‘For Your Information’ informatiefilmpje wordt aandacht geschonken aan de loopbaan van de oud president.

Overigens heeft Limburg vorige week zijn werkzaamheden weer opgepakt, nadat hij een tijdje ziek was. Op Facebook schreef hij dat alles weer goed gaat en hij geen beroerte heeft gehad, maar nodig toe was aan rust.

Bekijk hieronder het filmpje van het NII over Venetiaan:

