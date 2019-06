Krantenvrouw om het leven gekomen na aanrijding

In Suriname is een vrouw vanmorgen om het leven gekomen na een aanrijding aan de Tourtonnelaan. Waterkant verneemt dat het gaat om een ‘krantenvrouw’ die waarschijnlijk op weg zou zijn om kranten op te halen voor de verkoop. De vrouw verkocht kranten van De Ware Tijd, Times of Suriname en Dagblad Suriname.

Volgens een ooggetuige ter plekke zou degene die de aanrijding heeft veroorzaakt daarna weggereden zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Het wachten is op de officiƫle info van de Surinaamse politie.

Met de dood van de vrouw is het aantal verkeersslachtoffers in Suriname 31 tot nu toe dit jaar.

Het ongeluk zou zijn gebeurd aan de Tourtonnelaan ter hoogte van Savers meldt gebruiker Review Chandelier Berto van de Facebook groep Verkeers Updates Su. Hij plaatste ook een filmpje waarvan onderstaand beeld een schermafdruk is.

Beeld: Review Chandelier Berto.