Gezin van zeven dakloos door felle brand in Suriname

Een hoogbouwwoning aan de Fonteinlaan in Suriname is vanmorgen compleet afgebrand. Dit gebeurde op het moment dat de bewoners er niet waren. Toen leden van het Korps Brandweer Suriname arriveerden om het vuur te blussen was de woning in lichterlaaie en was al ingestort.

Het bovengedeelte van de woning was van hout en het onderste gedeelte van steen opgetrokken. Een gezin van zeven waarvan vijf kinderen is dakloos geworden door de brand. De eigenaar van het pand bevindt zich in het buitenland en heeft het pand in bruikleen gegeven aan het gezin.

Vrouw des huize Nikita Dewnarain die werkzaam is bij firma B. Chotelal zegt dat zij aan het werk was toen zij werd geattendeerd dat haar woning in brand stond. Ze haaste snel naar huis maar kon niets meer redden en kon alleen toekijken hoe alles verloren ging. Dewnarain vermoedt dat dat junkies het vuur hebben aangestoken, want die houden zich op in het pand naast haar woning en hadden eerder al bedreigd dar ze haar woning zouden afbranden.

Dewnarain is ten einde raad en vraagt de gemeenschap voor hulp in welke vorm dan ook omdat zij alles kwijt is door de brand. Zelfs haar spaargeld is verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het huis was wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Verder is het nog onduidelijk als de woning verzekerd was of niet. De politie heeft de zaak in onderzoek.