Waidoe officieel NDP’er

Parlementairer William Waidoe is tijdens de massa meeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) zaterdagavond in Nickerie, officieel toegetreden tot de partij. Hiervoor kwam NDP-voorzitter, tevens president van Suriname, Desi Bouterse speciaal op het podium om hem aan te kondigen.

Waidoe begon zijn toespraak heel emotioneel. Hij vertelde het aanwezige publiek dat ondanks alles dat is gebeurd en gezegd hij president Bouterse niet kan haten. Hij benadrukte huilende met een brokkelende stem dat het om vier jaren gaat waar hij actief in de oppositiebanken zit en toch geen haat heeft voor Bouterse. Waidoe liet weten dat hij denkt dat de paarse kleur waar hij vandaag de dag staat hem emotioneel maakt.

De parlementariër vertelde verder dat zijn keus voor de NDP een bewuste weloverwogen keuze is. Het heeft volgens Waidoe lang geduurd om hem te overtuigen van het goede van de paarse partij. Naar zijn zeggen waren mensen al sinds 2015 bezig hem over te halen naar de NDP. Hij maakte een grap ervan door te stellen dat de president zijn jongens niet zo goed huiswerk had gegeven om hem binnen te halen, anders zou hij sinds 2014 de NDP ondersteunen.