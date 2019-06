Veroorzaker verkeersongeval dienstvoertuig recherche aangehouden

De afdeling Verkeersunit van de politie regio Midden-Suriname heeft op donderdag 14 juni de 51-jarige autobestuurder Earl, B. aangehouden. Dit nadat Earl de dag ervoor een verkeersongeval op de Welgedacht-B weg veroorzaakte, waarbij een ongemarkeerd dienstvoertuig van de recherche regio Midden in de trens belandde.

De politie Public Relations meldt dat onderzoek heeft uitgewezen dat, Earl en het dienstvoertuig van de recherche vanuit tegenovergestelde richting over de Welgedacht-B weg reden. Toen de voertuigen relatief dichtbij elkaar waren, kwam Earl met zijn auto op de rijhelft van het tegemoetkomend verkeer. Ten einde een aanrijding te voorkomen, maakte de bestuurder van het politievoertuig een uitwijkmanoeuvre naar links met het gevolg dat het dienstvoertuig in de langs de weg lopende trens belandde.

Op dat moment zaten twee politieambtenaren en een arrestant in de dienstauto. Earl reed door zonder zich te bekommeren over het lot van de inzittenden. Iemand die achter de auto van Earl reed en getuige was van het gebeuren gaf het kentekennummer van de veroorzaker door aan de politie. Met behulp van dat doorgespeelde kentekennummer kon de politie Earl in beeld brengen. Hij werd vervolgens opgespoord, aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politie bureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Earl, B. in verzekering gesteld.